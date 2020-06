Marcel Pavel: Nu va doresc sa treceti prin ce trec eu!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intentioneaza ca in cursul lunii iulie sa inceapa evaluarea proiectelor pentru IMM-urile ce vor accesa granturi nerambursabile, astfel incat infuzia de bani in economie sa fie mai rapida.Ministerul de resort pregateste un pachet de…

- Este pasionat de mașini, lucreaza la un service auto și a reușit sa impresioneze intreaga Romanie cu vocea lui. Radu Palanița (40 de ani) este marele caștigator al show-ului „Romanii au talent”, sezonul al 10-lea. Și-a descoperit talentul muzical in urma cu patru ani, intr-un bar de karaoke. Nu are…

- Liviu Pleșoianu il ironizeaza pe ministrul de Interne Marcel Vela in legatura cu declarația sa privind stranutul intenționat, deputatul PSD imaginandu-și cum s-ar derula lucrurile cu un vecin care „stranuta intenționat”. „Dimineața asta, la ora 6:04, un vecin a stranutat puternic. M-am trezit imediat…

- Handbal Club Dobrogea Sud asteapta cu nerabdare reluarea sezonului competitional si participarea in Final Four-ul Cupei Romaniei, competitie care se va disputa chiar in Sala Sporturilor din Constanta, insa cel mai probabil fara spectatori.In perioada de pandemie de Coronavirus, handbalistii constanteni…

- Tanara de 19 ani din Italia a apelat la o comunitate online care a reunit cu familiile de origine sute de copii adoptati de straini, din Romania. „The never forgotten children of Romania - Copiii niciodata uitati ai Romaniei", a postat pe pagina proprie de Facebook mesajul tinerei italience de origine…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca va raspunde intrebarilor adresate de romani pe pagina sa de Facebook . Acest lucru se va intampla in fiecare zi de miercuri. “Nu am putut sa raman indiferent in fața multitudinii de mesaje și comentarii primite din partea dumneavoastra. Imi doresc sa ramanem…

- Marcel Vela anunța luni pe pagina sa de Facebook o „acțiune” pe care o pregatește „special pentru a ramane intr-un dialog permanent”. „Imi doresc sa ramanem intr-o discuție continua și constructiva. Intotdeauna am incurajat și voi incuraja dialogul deschis și liber, iar mai presus de acesta voi aprecia…

- Situație ingrijoratoare in comuna bistrițeana Uriu, unde peste 100 de localnici au fost plasați in izolare la domiciliu, dupa ce au intrat in contact direct sau indirect cu persoane care au participat la o adunare religioasa, una dintre aceste persoane fiind diagnosticata ulterior cu COVID-19. Primarul…