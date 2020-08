Stiri pe aceeasi tema

- Drumul, un drum pietruit, ne duce spre Veverița, un satuc de la marginea raionului Ungheni, inconjurat de paduri, cu cateva case amplasate ba ici, ba colo. Nici tu apeduct, nici canalizare, nici magazin, nici școala… De obicei, unor astfel de localitați li se zice sa-s uitate de Dumnezeu. Veverița,…

- Marcel Pavel a relatat prin ce a trecut și i-a certat pe cei care au spus despre el ca a primit bani ca sa susțina ca a fost infectat. "Am iesit cu tensiune 18 din spital. Imi pare rau ca o parte din romani au avut un comportament urat fata de mine. Eu nu ma murdaresc pentru nimic in lume,…

- "Multumim celor care ati venit si ati participat la Sfanta Liturghie. Ii felicitam pe toti cei care poarta masca si pastreaza distanta. In aceste zile, este foarte important sa continuam sa implinim recomandarile date de medici, deoarece numarul infectarilor cu acest virus foarte viclean, care cand…

- "Cum e posibil ca o organizație naționala a sanatații sa aiba in doua saptamani, indicații contradictorii pe care o minte primara nu le-ar accepta. De ce pana acum au cunoscut foarte multe despre alți viruși", a afirmat Dan Puric, la Antena3. OMS s-a razgandit! Institutia spune ca transmiterea…

- Soția lui Andrei Ștefanescu a postat un mesaj dur in mediul virtual, dupa ce soțul ei a fost criticat, in urma gestului facut cand a aflat ca este infectat cu COVID. Artistul de la Te cunosc de undeva a declarat ca inainte sa plece la spital, și-a pupat baiețelul.Andrei Ștefanescu este asimptomatic…

- Soția lui Andrei Ștefanescu a transmis un mesaj dur persoanelor care il critica pe artist ca și-a pupat copilul inainte de a pleca la spital, dupa ce a aflat ca are COVID-19. Andrei Ștefanescu a avut un mesaj video pentur fanii sai pe care l-a postat pe Facebook, insa ulterior l-a șters. „Suntem la…

- Radu Banciu a comentat in ediția de marți seara a emisiunii Lumea lui Banciu despre decizia Guvernului de a permite accesul romanilor in biserica, in timp ce Teatrul ramane inchis."Veștile bine vin de la Ministerul Sanatații. Tovarașul Nelu Tataru ne-a asigurat ca bisericile se deschid, nu…

- Soția lui Tzanca Uraganu a facut dezvaluiri incredibile despre viața de cuplu! Potrivit spuselor Lambadei, aceasta l-a mai prins pe cantareț in flagrant, din cauza fetelor ce roiesc in jurul sau.