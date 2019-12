Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis participa de la ora 19.00 la o dezbatere cu mai multi jurnalisti, aceasta fiind organizata la Biblioteca Centrala Universitara. Liberalii sustin ca formatul ales e o premiera in Romania, presedintelui urmand sa i se puna intrebari doar de noua persoane.

- Politistii de imigrari din Braila au depistat cu sedere ilegala o femeie de 36 de ani, din Ucraina. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 1.200 de lei si instiintata despre posibilitatea de a-si prelungi dreptul de sedere in scop de reintregire a familiei.

- Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala a lansat, de curand, „Barometrul de Consum Cultural 2018. O retrospectiva a anului centenar“. „Barometrul de Consum Cultural“ este un studiu la nivel national, care masoara practicile, preferintele si tendintele consumatorilor de cultura din…

- Legea, care a fost sustinuta de aproape toate partidele politice, cere ca numarul de locuri in camera inferioara a legislativului italian (Camera Deputatilor) sa fie redus de la 630, in prezent, la 400, iar in camera superioara (Senat) de la 315, in prezent, la 200. M5S a mentionat ca reducerea, care…

- Specialistii au inceput ieri, la Laserul de la Magurele, lucrarile pentru producerea si instalarea sistemului Gama de Energie Variabila, care va fi disponibil cel mai probabil in anul 2023, anunța romania-actualitati.ro.Citește și: Dupa șeful DIICOT, se pregatește inca o ‘decapitare’ in Justiție!…

- Un urias brand de moda, popular in randul tinerilor, a solicitat duminica protectia fata de creditori conform legii falimentului din Statele Unite, alaturandu-se unei liste tot mai mari de retaileri traditionali care cad victima concurentei comertului electronic. Majoritatea magazinelor din Europa si…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de Parlament, in Romania urmeaza o perioada de instabilitate, iar "oamenii vor suferi", conform News.ro.Citește și: BATAIE de JOC la Caracal? Tanara sechestrata și violata, ca Alexandra Maceșanu,…

- A trecut un an și jumatate de la vizita istorica a lui Shinzo Abe la București, primul premier japonez care a vizitat Romania. Atunci, șeful executivului nipon nu a fost primit de premier deoarece Mihai Tudose deoarece acesta tocmai fusese demis din funcție de propriul partid. Prezent, joi, la Forumul…