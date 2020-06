Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel, internat cu COVID-19 la Institutul "Matei Bals", a multumit personalului medical pe Facebook, iar numerosi fani i-au scris ca nu cred in diagnosticul sau. Cantaretul le-a raspuns ca nu face compromisuri legate de sanatatea si viața lui. Marcel Pavel a anuntat ca o "dubla pneumonie corelata…

- Confirmat cu Covid-19, transportat cu izoleta și internat inca de miercuri seara la Institutul ”Matei Balș”, Marcel Pavel (60 de ani) a transmis primul mesaj de pe patul de spital. Se pare ca lucrurile au fost mai grave decat s-a crezut inițial, insa echipa medicala a reușit sa faca minuni, noteaza…

- Marcel Pavel a fost dus la spitalul „Matei Balș”, miercuri, unde este internat și in prezent, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.Vineri dimineața, artistul s-a fotografiat pe patul de spital și a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care explica situația cu care se confrunta.“Buna dimineața,…

- Marcel Pavel a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care isi exprima aprecierea si recunostinta pentru personalul medical de la „Matei Bals“, unde se afla internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid19, dar si dezamagirea pentru modul in care vestea infectarii sale a fost transmisa de catre…

- O pacienta diagnosticata cu COVID-19 povestește, de pe patul de spital, ca „boala este foarte grea”, maladia evoluand „nu in ore, ci in minute, in secunde”, motiv pentru care ea considera ca „oamenii trebuie sa creada ceea ce se spune pentru ca este adevarat”.Spitalul Universitar de Urgenta…

- Boala COVID-19, in formele ei severe, poate dezvolta pneumonii grave, ce pot fi chiar fatale. Medicul Catalina Trifan explica diferentele dintre o pneumonie comunitara si cea produsa de virusul SARS-CoV-2, dar si de ce simptomele noii boli difera mult de la un pacient la altul.