Marcel, Jardel și Messi au devenit cei mai cunoscuți porci din Romania, in acest an, iar intre ei s-a dat și lupta pentru titlul de cel mai mai mare porc. Marcel a atins circa 700 de kilograme in doi ani și a fost sacrificat deja de proprietar, un crescator din Olt, care și el s-a mirat de cat de mult a putut sa creasca animalul. Messi este din Timiș și are și el in jur de 600 de kilograme, dupa informațiile aparute in presa. Celebrul Jardel din Prahova a fost cantarit de proprietar pe data de 21 decembrie și toata lumea a putut sa vada pe Youtube ca a ajuns la o greutate de 510 kilograme. Proprietarul…