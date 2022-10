Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Buzau, ca nu regreta intrarea la guvernare alaturi de PNL, dar ca nu poate accepta atacuri nejustificate la adresa colegilor de partid si „inlocuiri pe nedrept”.

- ”Vreau sa construiesc cu premierul Nicolae Ciuca, dar vreau ca toti colegii mei sa fie respectati, sa nu mai fie atacati, sa nu ni se mai ceara inlocuiri pe nedrept, pentru ca in acel moment parteneriatul nostru va lua sfarsit”, a afirmat, vineri, liderul PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 17 octombrie, ca nu a existat o discutie privind schimbarea lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii si a precizat ca i se pare absurd ca Dincu sa fie inlocuit dupa ce a afirmat ca un razboi se termina cu o negociere.„Eu am spus foarte…

- Dupa ce ministrul Apararii, Vasile Dincu, a precizat ca singura șansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”, premierul Romaniei a spus ca il așteapta la o discuție. Premierul a fost intrebat daca ia in calcul remanierea ministrului apararii, Vasile Dincu. „Il aștept pe domnul ministru sa revina…

- "Au inceput discuții in ceea ce privește bugetul pe anul viitor. Am spus ca e prima data in istorie cand incepem discuțiile ca sa votam bugeul in noiembrie. In acest moment premierul colecteaza de la toți miniștrii un draft intreg cu date cu care se va merge la Bruxelles sa negociem. E posibil ca și…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a explicat ca nici el, nici premierul Nicolae Ciuca nu au anuntat o cifra clara sau un procent de majorare a pensiilor, ci necesitatea unei astfel de mariri. Referitor la pensiile speciale, Ciolacu a precizat ca acestea trebuie impozitate progresiv.

- „Parteneriatul dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Investitorilor Straini este o certitudine, iar prezenta mea astazi, la evenimentul organizat de dumneavoastra confirma relatia de incredere pe care o avem. Dupa doi ani de pandemie si cu un razboi la granitele tarii, care afecteaza economia la nivel…

- Dupa ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a subliniat ca se impun remanieri guvernamentale și ca așteapta propuneri de la Nicolae Ciuca, premierul a declarat miercuri, la Suceava, ca nu este momentul potrivit pentru a se discuta despre plecari ale miniștrilor din Guvern.