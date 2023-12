Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca autoritatile de la Bucuresti asteapta ca in acest an sa fie stabilit un calendar precis in privinta aderarii Romaniei la Schengen, respectiv cu aeroporturile din martie 2024, iar cu frontierele terestre la finalul anului 2024, sub presedintia ungara a Consiliului UE,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, despre aderarea Romaniei la Schengen, ca este o decizie pe care o asteptam si isi doreste ca ea sa se finalizeze.„Este o decizie pe care o asteptam si eu imi doresc ca ea sa se finalizeze. De altfel, intreg demersul l-am tratat si il tratrez in continuare…

- Presa austriaca a scris, citand surse guvernamentale, ca ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, este de acord, pentru inceput, cu ridicarea granițelor aeriene pentru Romania și Bulgaria.In acest context, prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, europarlamentarul Rareș Bogdan,…

- Semnal de la sud de Dunare! Ministrul bulgar de interne este optimist in privinta aderarii la Schengen in 2023Ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov a declarat marti, pe marginea Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles, ca este optimist in privinta unei decizii privind aderarea…

- Ministrul federal de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat in contextul Consiliului JAI din 4-5 decembrie ca spațiul de libera circulație european trebuie sa devina mai bun și nu mai mare, precizand ca nu vede progrese facute in acest sens.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, o intrevedere marti la Palatul Victoria, cu Milos Vystrcil, presedintele Senatului ceh, la care acesta a reconfirmat sprijinul Cehiei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen.„Presedintele Senatului ceh a reconfirmat, la Bucuresti, sprijinul ferm al Cehiei pentru…

- Klaus Iohannis și Vera Jourova, fața in fața pe tema aderarii Romaniei la Schengen: Ce i-a spus președintelePresedintele Klaus Iohannis a avut, luni, o intrevedere cu vicepresedinta Comisiei Europene, comisaruul eruopean pentru valori si transparenta, Vera Jourova, la care a discutat despre aderarea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE, fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen, transmite Agerpres.