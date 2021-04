Stiri pe aceeasi tema

- „Am deschis in interiorul partidului o discutie, trebuie sa incercam sa invatam din intamplarile din trecut si din greselile celorlalti. Si daca facem o analiza mai profund vedem ca toti cei care au candidat pentru cea mai inalta functie in statul roman din functia de presedinte al PSD-ului nu au reusit…

- „Daca nu sunt capabili sa-și rezolve criza creata, singura soluție este intoarcerea la popor prin alegeri anticipate”, se arata in comunicatul transmis, miercuri, de PSD, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații. PSD precizeaza ca nu va susține din Parlament niciun guvern minoritar PNL,…

- Ședința plenului reunit al celor doua Camere a fost anulata miercuri. PSD a anunțat ca va bloca ratificarea unei decizii UE daca Guvernul nu va prezenta in Parlament modul in care intenționeaza sa cheltuiasca cele 30 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Birourile…

- „Zvonurile privind aderarea senatoarei Șoșoaca sunt integral false. Nu au existat discuții, PPU (social-liberal) are o viziune responsabila, proeuropeana, creștina, echilibrata, care mizeaza pe dezvoltarea clasei de mijloc și a dialogului, descurajand conflictul și intoleranța”, a transmis liderul PPU,…

- Candidatul la prezidențiale al PSD va fi desemnat în urma unor alegeri preliminare, statutul formațiunii urmând a fi modificat în acest sens, a anunțat liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „Am stabilit cu colegii mei si vom face o modificare statutara - candidatul…

- Social-democratii vor vota impotriva desfiintarii Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie, iar daca proiectul de lege va fi totusi adoptat vor face toate demersurile pentru a-l ataca la Curtea Constitutionala, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Aceasta Sectie…

- Lista guvernelor care au cazut in urma unor proteste este deschisa de guvernul Petre Roman. Initial membru al grupului care a confiscat revolutia din decembrie 1989, Petre Roman a devenit persona non grata. Ion Iliescu l-a spulberat cu ajutorul minerilor. Asa a pornit la lungul drum in politica romaneasca…

- Social-democratii au reactionat in plen dupa ce, miercuri, Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, fiind aleasa initiativa PSD. Marcel Ciolacu, a transmis ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca in timpul cabinetului Orban a fost emisa o…