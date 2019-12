Marcel Ciolacu vrea să dea jos Guvernul Orban. Nu excludem depunerea unei moţiuni de cenzură până la finele anului "Era clar ca vom intra intr-o perioada de restructurare a partidului. PSD a depus o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, domnului Cițu. Nu excludem depunerea unei moțiuni de cenzura pana la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea PSD pentru acest moment. Timpul este scurt pentru PSD pana la alegerile locale. Prioritatea numarul 1 este de a organiza congresul si de a ne pregati pentru alegeri. O sa depunem moțiune de cenzura. Vrem sa vedem cu ce vine pe asumare. Noi ne-am luat porția, am platit electoral pentru ca nu am avut capacitatea sa fim suficient de eficienți și transparenți… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

