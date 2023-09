Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la Bruxelles, ca Romania va depune in timp util cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Pentru a putea primi banii din tranșa 3, Romania trebuie sa faca reforma pensiilor speciale , prevazuta in…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca tara noastra va trimite la Comisia Europeana noul plan REPowerEu, in valoare totala de 1,4 miliarde euro, pana la finalul lunii august, plan care va fi axat pe programe dedicate direct romanilor. Seful Executivului a adaugat ca „1,1 miliarde de euro pentru romani…

- Zi importanta la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu șefii Bancii Mondiale despre reforma pensiilor speciale, cumulul pensiei cu salariul și masurile fiscale, dar și despre negocierea cu Comisia Europeana in privința unei noi ținte pentru deficitul bugetar.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca, daca legea pensiilor speciale nu va trece de Curtea Constitutionala a Romaniei, va fi o sesiune parlamentara extraordinara in august pentru a transpune decizia CCR. ”Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am facut un calendar intreg la grupurile parlamentare…

- Cele mai importante subiecte aflate pe ordinea de zi ale parlamentarilor sunt taierea pensiilor speciale pentru parlamentari, dar și faptul ca marile magazine nu mai au voie sa expuna dulciuri la casele de marcat, ca urmare a riscului crescut de obezitate la copii. In privința pensiilor speciale ale…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. ‘Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…