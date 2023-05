Stiri pe aceeasi tema

Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca este convins ca rotația premierilor se va face pana in 1 iunie. „Nu avem o data fixa, sunt ferm convins ca se va face aceasta rotație pana in 1 iunie", a spus luni seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu.

Prin intermediul a doua volume de aproape 1.000 de pagini, Biserica Catolica din Argentina a realizat o introspectie si a prezentat scuze publice fara precedent pentru atitudinea sa - despre care a spus ca "nu a fost la inaltime" - din timpul dictaturii militare (1976-1983) din aceasta tara sud-americana,…

Comisarul european Thierry Breton, responsabil pentru piata interna, va efectua miercuri o vizita in Romania, informeaza Reprezentanta CE la Bucuresti.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, comisarul european se va intalni cu prim-ministrul Nicolae Ciuca si cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- Este timpul sa ne adaptam vremurilor și sa garantam cu adevarat egalitatea de gen, dar și o reprezentare corecta a femeilor in societate și politica, afirma Marcel Ciolacu la evenimentul dedicat aniversarii a 100 de ani de la adoptarea Constituției din 19

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis joi investorilor americani, la Adunarea Generala Anuala a Membrilor Camerei de Comerț Americane in Romania, ca daca iși vor deschide afaceri in Romania vor obține rate de profit cum rar gasesc in alte parți ale lumii.Extrase din discurs:

Noi dovezi au fost publicate in cadrul anchetei care va stabili daca fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a indus in eroare Parlamentul cu privire la comportamentul sau in timpul asa-numitului scandal Partygate, transmite CNN, citat de news.ro.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, in contextul vizitei Maiei Sandu in Romania, ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis care a spus ca Romania este pregatita sa ajute Republica Moldova „in orice scenariu". „Cel mai vulnerabil stat european in acest moment este Republica Moldova",…

- Camera Deputaților a adoptat legea prin care romanii vor primi doua noi zile libere. Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu, a depus o inițiativa legislativa, susținuta de toți parlamentarii PSD, prin care romanii vor primi liber pe 6 și 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului Domnului…