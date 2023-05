Stiri pe aceeasi tema

- ”In Romania sunt 9,803 milioane de femei. Deși reprezinta 51.5% din totalul populației, femeile sunt foarte puțin reprezentate in autoritațile publice locale sau in Parlament.Un numar mai mare de femei in politica inseamna ca in primarii, consilii locale sau județene, in Parlamentul național sau in…

- Liderul PSD a declarat ca a depus amendamente care vor schimba definitiv modul in care vor fi alcatuite listele de candidați la toate alegerile politice. ”Am semnat, astazi, de Ziua Europei, alaturi de toate doamnele deputat si senator din PSD amendamentele prin care devine obligatoriu ca, la toate…

Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca este convins ca rotația premierilor se va face pana in 1 iunie. „Nu avem o data fixa, sunt ferm convins ca se va face aceasta rotație pana in 1 iunie", a spus luni seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca „este profund inechitabil” ca atunci cand cetatenii se confrunta cu greutati si cu scaderea puterii de cumparare cheltuielile statului sa se extinda fara masura, context in care solicita „o curatenie generala in cheltuielile publice”. „Este profund…

- Marcel Ciolacu spune ca nu exclude o candidatura comuna, impreuna cu liderul PNL, Nicolae Ciuca, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus miercuri posibilitatea de a candida la prezidentiale in tandem cu Nicolae Ciuca in calitate de premier. Marcel Ciolacu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, o spune clar și raspicat: nu exclude varianta in care ar candida la alegerile prezidențiale, totul in tandem cu o oferta pentru cei de la PNL sa preia funcția de premier.„E un scenariu nu exclus, dar nu unul simplu”, a spus Ciolacu, la Digi24. Fii la curent…

Președintele USR, Catalin Drula, face un apel catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca pentru a vota in Parlament legile care interzic complet publicitatea la jocuri de noroc și amplasarea pacanelelor langa școli.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, in contextul vizitei Maiei Sandu in Romania, ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis care a spus ca Romania este pregatita sa ajute Republica Moldova „in orice scenariu”. „Cel mai vulnerabil stat european in acest moment este Republica Moldova”,…