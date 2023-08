Marcel Ciolacu vrea excluderea din PSD a primarului din Crevedia, Florin Petre

Premierul Marcel Ciolacu a transmis marți seara ca va propune excluderea din partid a primarului din comuna Crevedia, Florin Petre. Președintele PSD va face aceasta propunere in cadrul Consiliului Național al partidului, care se va intruni la finalul acestei saptamani. „Voi propune excluderea primarului din Crevedia in urmatorul Consiliu Politic Național, de la sfarșitul saptamanii. Un primar care ”n-a știut” și caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce cauta in PSD”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu. Florin Petre a declarat marți seara, la Antena 3, ca…