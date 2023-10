Stiri pe aceeasi tema

- Romania intenționeaza sa gazduiasca ediția din 2026 a Campionatului European de Handbal feminin la București și Ramnicu-Valcea, anunța premierul Marcel Ciolacu: „Susțin total aceasta propunere: sportul romanesc are nevoie de competiții majore desfașurate

- Romania vrea sa gazduiasca Campionatul European de handbal feminin din 2026, la Ramnicu Valcea și București. Premierul Marcel Ciolacu e un susținator al propunerii. Inainte de ședința de guvern de azi, 20 octombrie, Marcel Ciolacu a vorbit și despre posibilitatea de a organiza EURO 2026 la handbal feminin.…

- Ciolacu a afirmat ca sportul romanesc are nevoie de competitii majore, iar astfel copiii pot fi atrasi catre acest domeniu. “Ma bucur ca Romania isi propune proiecte mari si in domeniul sportului. Este vorba de intentia de a organiza editia din 2026 a Campionatului European de handbal feminin la Bucuresti…

- Lovitura uriasa de imagine si nu numai reusita de oficialii Federatiei Romane de Handbal. Romania va organiza, in anul 2026, Campionatul European de Handbal Feminin, una dintre cele mai importante competitii handbalistice internationale. Conform surselor GdS, presedintele FRH, Constantin Din a anuntat…

- Romania intalnește, marți seara, Kosovo, la București, intr-o partida din grupa I de calificare la Campionatul European de anul viitor. Meciul, gazduit de Arena Naționala, va incepe la ora 21 și 45 de minute. Tricolorii se prezinta la acest joc dupa egalul de sambata cu echipa statului Israel, scor…

- Romania - Franța, in sferturile de finala ale Campionatului European de Volei, se joaca luni, 11 septembrie, de la ora 21:00, a anunțat Federația de Volei. Meciul care ne poate duce in semifinale va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi transmis la TV in Romania. Romania poate ajunge in semifinale dupa…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Irlandei cu scorul de 67-64 (20-12, 21-21, 14-14, 12-17), duminica, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Craiova, potrivit Agerpres.Tricolorele au cedat dupa ce au condus cu 63-61 cand mai…

- Deși nu a fost inca deschisa, Turda Arena a intrat deja in vizorul organizatorilor competițiilor internaționale de renume. Romania va gazdui in 2026 Campionatul European de Handbal Feminin, iar Turda, pe langa Oradea, Cluj, Bistrița, Pitești, Mioveni, Sf. Gheorghe și București sunt orașele dintre care…