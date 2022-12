Marcel Ciolacu vrea ca dreapta europeană să-l convingă rapid pe cancelarul austriac ca România să fie în Spațiul Schengen Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea „pana la capat” și sa il convinga pe cancelarul austriac „pana maine” ca Romania merita sa fie in Spațiul Schengen. „Dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea pana la capat și sa-l convinga pe cancelarul austriac pana maine ca Romania merita in Schengen, așa cum au facut-o celelalte familii politice europene. In astfel de momente vedem cine sunt prietenii adevarați ai Romaniei. Dublul standard nu este și nu va fi niciodata o valoare europeana”, a spus, miercuri seara, președintele PSD,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca dreapta europeana trebuie sa isi asume responsabilitatea pana la capat si sa-l convinga pana joi pe cancelarul austriac ca Romania merita sa adere la spatiul Schengen. „Dreapta europeana trebuie sa isi asume responsabilitatea pana la capat si sa-l convinga…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea și sa il convinga pe cancelarul austriac pana maine ca Romania merita sa fie in spațiul Schengen.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea „pana la capat” și sa il convinga pe cancelarul austriac „pana maine” ca Romania merita sa fie in Spațiul Schengen, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șeful PSD susține ca e responsabilitatea celor din PNL și familia populara sa-l convinga pana maine pe cancelarul Austriei sa sprijine aderarea Romaniei la Schengen, in condițiile opoziției aratate pana acum de Viena.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea „pana la capat” și sa il convinga pe cancelarul austriac „pana maine” ca Romania merita sa fie in Spațiul Schengen.

- Doar 2,7 dintre migranții ilegali care au ajuns in Uniunea Europeana au trecut prin Romania, i-a explicat ministrul Afacerilor Interne al Romaniei, Lucian Bode, omologului sau din Austria, Gerhard Karner. Cei doi miniștri de Interne au avut o intalnire in ziua de miercuri, 23 noiembrie 2022. „Conform…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca peste o luna Romania va fi acceptata in spatiul Schengen. „Este total incorect, nu cred ca isi permite, indiferent ce stat european, in acest moment, sa refuze acest drept Romaniei, si nu neaparat statului roman, cat romanilor. Peste o luna Romania…

- Cateva sute de germani au protestat duminica in orașul Lubmin, situat in estul Germaniei, pe malul marii, cerand punerea in funcțiune a proiectului de gazoduct Nord Stream 2, care a fost pornit pentru a transporta combustibil din Rusia in Germania, dar care a fost inghețat dupa izbucnirea razboiului…