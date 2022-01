Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu a discutat niciodata despre demisia ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. Eu nu am avut nicio discuție cu domnul Alexandru Rafila despre demisie, a dezvaluit Marcel Ciolacu, miercuri seara, la Romania TV.Președintele PSD a respins zvonurile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se reunește miercuri pentru prelungirea starii de alerta in Romania. Printre masurile sigure ce vor fi decise este purtarea obligatorie a maștilor sanitare sau FFP2 in toate spațiile publice, inclusiv in aer liber, ca și unele restricții in transportul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi ca social-democratii nu sunt de acord ca certificatul COVID sa fie obligatoriu la locul de munca. Ciolacu spune ca trebuie o analiza a proiectului de lege inițiat de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila pentru a nu se încalca Constituția. Decizia…

- Decizia coaliției de guvernare privind eliminarea condiționarii la locul de munca pe baza certificatului COVID a fost luata in urma consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, potrivit surselor citate de G4Media.ro . Hotararea ar fi venit in urma lipsei unui consens in coaliție pe certificatul COVID,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, dupa ședința Coaliției ca s-a ajuns la un consens pe tema numirii prefecțiilor dar si pe partea elaborarii bugetului de stat. Liderul PSD a precizat ca proiectul de lege privind certificatul COVID va fi gata saptamâna aceasta și va fi depus…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a mai declarat luni ca partidele din coalitia de guvernare vor ca Romania sa aiba pana la sfarsitul anului un buget de stat si ca vor veni cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii. „Incercam in acest moment ca pana la sfarsitul anului sa avem un buget de stat.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca partidele din coalitia de guvernare vor ca Romania sa aiba pana la sfarsitul anului un buget de stat si ca vor veni cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii, informeaza Agerpres . Liderul social democratilor a anuntat ca pensiile…

- Marcel Ciolacu sustine ca membrii PSD vor ca cei “din prima linie” a conducerii partidului sa faca parte din Guvern, el facand referire la Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dincu, Gabriela Firea sau Alexandru Rafila. Ciolacu afirma ca o alianta intre PSD si PNL este “o necesitate”, dar e de parere…