- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca PSD va depune o motiune de cenzura imediat dupa ce inceteaza starea de alerta.Marcel Ciolacu a mai spus ca PSD va sesiza Curtea Constitutionale cu privire la "abuzul de putere" al Guvernului Orban, scrie digi24.ro. "Cel mai mare abuz de putere…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca depunerea unei motiuni de cenzura ar putea fi „un act patriotic”, și va promova un astfel de demers daca va fi sigur ca va obtine voturile necesare pentru ca motiunea sa treaca. „S-ar putea sa fie un act patriotic depunerea unei motiuni…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a susținut vineri ca decizia deschiderii salilor de noroc dupa data de 15 iunie a fost luata de Guvern pentru ca „unul din consilierii personali ai lui Ludovic Orban are afaceri cu pacanele”. Ciolacu a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca are informații „categorice”…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca depunerea unei motiuni de cenzura ar putea fi catalogata "un act patriotic", dar ca nu va promova un astfel de demers fara sa fie sigur ca va obtine voturile necesare pentru ca motiunea sa treaca. "S-ar putea sa fie un…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a afirmat luni ca nu crede ca PSD va depune prea curand o moțiune de cenzura pentru ca „Guvernul este intr-o situație dificila” și social-democrații vor sa profite de moment și sa-i lase pe liberali sa se erodeze cat mai mult. "Nu cred ca vor depune motiune de…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat public intenția periculoasa a PSD de a depune moțiune de cenzura impotriva guvernului Orban in plina stare de alerta, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sarit in sus, revoltat, spunand ca președintele minte. In fapt, dupa tehnica „hoțul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca parlamentarii social-democrati nu vor participa luni la sedinta plenului comun al Parlamentului in care urmeaza sa fie investit Guvernul Orban 2. „Decizia PSD este ca luni vom fi prezenti cu totii la grupurile parlamentare si nu vom…

- PSD ameninta ca va depune o moțiune de cenzura pentru a da jos Guvernul Orban daca va continua cu „abordarea pompieristica”, a declarat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, la „Marius Tuca Show”, anunța MEDIAFAX.marcel Ciolacu a declarat ca nu va fi depusa moțiune de cenzrua cat…