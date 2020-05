Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a confirmat faptul ca va candida pentru functia de presedinte al PSD-ului. „Marea majoritate a colegilor au sustinut ca trebuie organizat un congres, pentru a avea o conducere clar aleasa, care isi va asuma acest ciclu electoral, atat locale, cat si parlamentare, fiindca in politica nu…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la TVR, in cadrul emisiunii "Romania 9", ca va candida la viitorul congres la partidului, care trebuie organizat, in opinia lui, cat mai repede, imediat dupa incetarea starii de alerta.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca un congres al partidului trebuie organizat cat mai repede, imediat dupa terminarea starii de alerta si a spus ca va candida pentru functia de presedinte al formatiunii. "Marea majoritate a colegilor au sustinut ca trebuie…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Cioalcu, a anunțat ca social-democrații vor organiza un Congres pentru alegerea conducerii cat mai repede, odata cu ridicarea Starii de Alerta in Romania. Marcel Ciolacu a confirmat ca va candida pentru funcția de președinte al PSD.Citește și: BOMBA Viorica…

- Codrin Stefanescu, omul de langa Dragnea, ajuns secretar general al PSD la un moment dat, e nemultumit de actuala conducere a partidului, care „alunga vocile puternice” din partid, el fiind primul mazilit. Și alte nume grele sunt date deoparte ca Liviu Dragnea, Olguta Vasilescu, Serban Nicolae. El cheama…

- Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD si om apropiat de Liviu Dragnea, a lansat un atac fara precedent la adresa lui Marcel Ciolacu, in care vizeaza intreaga conducere interimara a PSD, despre care sustine ca a devenit „o penibila anexa a PNL si a lui Iohannis”.

- Intr-o perioada in care se vorbeste despre dorinta unor lideri PSD de a-l debarca pe Marcel Ciolacu de la conducerea partidului, fostul secretar general Codrin Stefanescu are o interventie dura la adresa conducerii PSD. Acesta sustine ca social-democratii s-au predat lui Iohannis, iar partidul trebuie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in 21 martie va avea loc Congresul partidului, care se va desfasura "in aceeasi procedura - proiect politic si o echipa". Ciolacu a spus ca nu va merge in echipa sa cu presedinti de organizatii, dar din aceasta va face parte Lia Olguta Vasilescu.Ciolacu…