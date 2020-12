Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat, luni seara, decizia premierului Ludovic Orban de a demisiona din functie.„Este o iresponsabilitate ce a facut Ludovic Orban. Va reamintesc decizia noastra de a avea un Guvern cu drepturi depline la începutul pandemiei. Functia de prim-ministru…

- Deputatul Liviu Plesoianu, candidat pe listele PER, anunta ca va „initia personal” suspendarea din functie a lui Klaus Iohannis daca PER va intra in Parlament. Ludovic Orban s-a razgandit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite „Oameni buni, e limpede: daca Iohannis nu e suspendat,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat dur, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a indicat PSD ca fiind vinovatul moral pentru incendiul de la spitalul din Piatra Neamț in urma caruia au murit 10 persoane. „ Iohannis , te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!…

- "Vor mari categoric TVA-ul. Avem abordari diferite. Noi vrem sa mergem pe impozitarea marilor venituri. Ei vor protejeze marile venituri. De fapt, marirea TVA-ului o suporta intreaga populatia", a spus Marcel Ciolacu, la B1 Tv. Liderul PSD a spus ca social-democratii propun impozitarea progresiva…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat la B1 TV situația lui Daniel Ghița, luptatorul de K1 candidat din partea PSD, și Șerban Nicolae, care s-a comparat cu Hagi atunci cand a vorbit de eliminarea de le listele pentru Parlament. Intrebat ce parere are despre plecarea din PSD a lui Serban Nicolae,…

- „Prin ceea ce spun contribui la o mai buna informare”, a declarat Klaus Iohannis, in conferința de presa de la Cotroceni. Președintele a fost intrebat de jurnalista Alina Manolache, corespondentul Libertatea la Cotroceni, despre cum scade increderea oamenilor in politicieni și in sistemele democratice,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…