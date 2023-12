Marcel Ciolacu, vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA: „Istoria să nu se repete” Premierul Marcel Ciolacu a vizitat duminica, 3 decembrie, Muzeul Memoral al Holocaustului din Washington, unde a comemorat victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.„Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA este un memento puternic ca nu putem pur si simplu privi antisemitismul ca pe ceva din trecut. Trebuie sa ne angajam cu totii pentru a avea grija ca istoria sa nu se repete”, a transmis Marcel Ciolacu duminica, pe reteaua X (fosta Twitter).Marcel Ciolacu a plecat sambata, 2 decembrie, intr-o vizita oficiala la Washington D.C. si la New York, unde va sta pana miercuri, impreuna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

