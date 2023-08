Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza, joi și vineri, o vizita la Bruxelles, unde va avea intrevederi cu mai mulți oficiali europeni pe tema PNRR. El va vizita și Spitalul Militar Regina Astrid, unde au fost transferate pentru tratament doua persoane ranite

- Exploziile de la stația GPL din Crevedia au ucis doua persoane și au ranit ale zeci, dintre care majoritatea pompieri și polițiști care interveneau pentru stingerea incendiului care a... The post 12 pacienți raniți in exploziile de la Crevedia au fost transferați in spitale din strainatate, jumatate…

- Exploziile de la Crevedia au ucis trei persoane și au ranit peste 50. O parte dintre raniți vor fi trimiși la tratament in strainatate.Victor Ponta, consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, susține ca spitalele din strainatate preiau doar pacienții in stare buna, cei care pot fi salvați,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca alti opt pacienti care au fost raniti in exploziile produse la statia GPL din Crevedia vor fi transferati la spitale din strainatate, respectiv la unitati medicale din Austria, Germania si Norvegia. „Urmeaza ca in cursul zilei si la noapte sa fie transferati…

- Trei explozii succesive si un incendiu puternic au dezlantuit iadul aseara, la Crevedia, in Dambovita. O femeie care avea arsuri pe aproape tot corpul a murit azi la spital, iar sotul ei s-a stins aseara, din cauza unui infarct.

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Inca șapte raniți grav in exploziile de la Crevedia sunt transferați in strainatate. Este vestea orei, dupa ce alți patru raniți au plecat spre alte țari. Autoritațile au decis ca prioritate la transfer au doar cei care au șanse de supraviețuire. Marea majoritate a raniților grav sunt pompieri, iar…