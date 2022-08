Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a lansat un nou un atac la adresa fostei guvernari liberale care a liberalizat piata energiei. "Marea guvernare de dreapta a facut o mare tampenie", a afirmat luni Ciolacu. Acesta a mai precizat ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuie sa vina, pana la 1 septembrie,…

- ​​Marcel Ciolacu spune ca liberalii vor sa transfere PSD responsabilitatea pentru ceea ce se intampla in energie, liderul social-democrat sustinand ca ministerul Energiei, care este in portofoliul PNL, trebuie sa vina cu solutii si explicatii. „Inteleg ca partenerii nostri de coalitie fac anumite sedinte…

- "In opinia mea, Virgil Popescu are o responsabilitate ca pana la 1 septembrie sa vina cu un act normativ care sa reglementeze perioada in care energia este deja vanduta și perioada urmatoare, unde energia nu este vanduta, și cred ca este cazul sa venim cu o perspectiva

- ”Cu totii asteptam solutia de la aceasta sedinta interministeriala si, din punctul meu de vedere si al PSD, pana la data de 1 septembrie, trebuie sa avem un act normativ aprobat prin Guvern, pentru perioada urmatoare”, a spus liderul PSD. El a precizat ca exista deja o abordare pe aceste luni in care…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, are responsabilitate sa vina cu un act normativ pana la 1 septembrie. Ordonanța compensarii are o scapare legata de prețul mediu, a atras atenția liderul PSD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti va avea loc o intalnire a liderilor coalitiei de guvernare in care se va discuta, in primul rand, despre preturile la energie. „Din punctul meu de vedere, nu e nicio tensiune in interiorul coalitiei. Cred ca prioritatea unu la toata lumea in acest…

- Catalin Gherzan: „Inmagazinarea gazelor trebuie sa fie prioritatea zero a Ministerului Energiei in aceasta vara!” Ministrul Energiei a garantat ca vor fi asigurate gazele naturale in perioada de iarna in Romania. Catalin Gherzan spune ca garanțiile lui Virgil Popescu nu valoreaza nimic fara ca gazul…

- Liderii coaliției au ajuns la un acord și urmeaza sa anunțe compensarea parțiala a prețului la pompa al carburanților, dupa o intalnire informala la care au participat premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Compensarea prețului la benzina și motorina se va aplica…