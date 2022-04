Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca vineri va fi depus la Parlament proiectul legii offshore, sub semnatura sa, a premierului Nicolae Ciuca si a presedintelui UDMR, Kelemen Hunor. „De la 9:00 dimineata am stat pana la 11:00, (…) a intarziat si premierul la sedinta de Guvern, a inceput mai…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…

- „Am discutat marți despre Legea offshore, a venit Ministrul Energiei cu ultimele nuanțe și saptamana viitoare vom depune un proiect in Parlament privind amendarea legii actuale și va fi aprobata intr-o luna de zile.Nu am vrut sa intervenim pana nu se termina tranzacția intre Exxon și Romgaz, nu era…

- Catalin Drula, presedintele interimar al USR, a subliniat faptul ca Virgil Popescu trebuie sa plece din functie. “Energie, un dezastru. Un dezastru pe zona de carburant, un dezastru pe zona de gaz, un dezastru pe zona de energie electrica. O sa il chemam din nou in Parlament pe Virgil Popescu. Va aduc…