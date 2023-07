Prim-ministrul Marcel Ciolacu, politcianul devenit punct de interes in fotbalul romanesc odata cu implicarea sa in controversa legata de prezența FCSB in Ghencea, va fi in tribune diseara, pe „Arcul de Triumf”, la derby-ul pe care echipa lui Gigi Becali il susține in compania rivalei Dinamo, au aflat sursele GSP. Daca ieri, in declarațiile oferite presei la Izvoranu, nu-și confirmase inca prezența pe stadion, lucrurile au devenit limpezi in ziua meciului. ...