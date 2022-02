Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni, la Parlament, ca maine liderii coaliției vor avea o ședința unde premierul Nicolae Ciuca sau ministrul Energiei Virgil Popescu va prezenta masurile la energie. Liderul PSD a reclamat faptul ca liberalizarea prețurilor s-a facut haotic. Fii la…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spunea ieri ca guvernarea PSD-PNL-UDMR va rezista cel puțin pana la alegerile generale din 2024. De asemenea, social-democratul susținea ca aceasta coaliție de guvernare va avea un viitor și dupa anul electoral din 2024. Contactat de Puterea.ro, analistul Cristian Pirvulescu…

- Președintele PNL Florin Citu neaga acordul din coalitie privind reducerea TVA la 5% in energie. Cițu a declarat marți ca nu a discutat cu Marcel Ciolacu acest lucru si ca este un fake news. De asemenea, Florin Cițu ar fi transmis colegilor ca nu mai participa la nicio intalnire a Coaliției pana cand…

- ”Noi avem o lege a pensiilor, care este, din cate stiu eu, in aplicare. Pe urma au venit niste Ordonante de urgenta care au mutat anumite termene si cu totii am convenit sa incepem sa vedem o executie bugetara si oportunitatile pentru perioada urmatoare. Provocarile majore, eu stiu ca in luna ianuarie…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, cere o sedinta de urgenta a coalitiei dupa ce Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a declarat ca alianta cu PSD ar trebui evaluata dupa an si a lansat mai multe atacuri la adresa social-democratilor.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns, miercuri seara, pe Facebook, declarațiilor lui Rareș Bogdan , care a prezis ca actuala colaiție de guvernare PSD-PNL-UDMR se va rupe intr-un an. "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste…

- TVA-ul ar putea fi redus nu doar la energie, ci și la gaze naturale: Cand ar putea intra aceasta masura in vigoare TVA-ul ar putea fi redus nu doar la energie, ci și la gaze naturale: Cand ar putea intra aceasta masura in vigoare Intr-un mesaj publicat in cursul zilei de marți pe pagina proprie de pe…

- Intrarea in vigoare a pensiilor speciale pentru aleșii locali ar trebui amanata cu un an, este de parere șeful PSD. Marcel Ciolacu a facut aceasta declarație dupa ședința liderilor partidelor din coaliția de guvernare, luni.„A fost aceasta discuție. Și credem ca cea mai buna soluție in acest moment…