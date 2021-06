Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca social-democratii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru faptul ca, "dupa cum a recunoscut, a depus Planul National de Redresare si Rezilienta fara sa citeasca tot ce contine…

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, miercuri, la prezentarea PNRR, ca trei colegi din minister au cazut, sambata seara, cu liftul doua etaje in isntituție, dupa ce acesta se stricase. Oficialul din Guvern a spus ca acest eveniment se petrecuse noaptea, cand…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 26 mai, in plenul Parlamentului, ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului condus de Florin Cițu pe data de 14 iunie, din cauza „eșecului PNRR”. „PNRR nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate…

- Componentele extinse si anexele tehnice ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor fi finalizate in cursul acestei saptamani, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. "La intalnirea de saptamana trecuta de la Guvern, domnul Ciolacu (Marcel…

- PNRR va fi trimis la Bruxelles pana la finalul lunii, declara la RFI vicepremierul Dan Barna. Vicepremierul precizeaza de asemenea ca Planul Național de Redresare și Reziliența nu va fi supus votului in Parlament. „Mesajele sunt pozitive. Suntem in momentul de fața in etapa in care saptamana…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan (PSD), spune ca aleșii locali vor fi victimele luptelor de putere din PNL și USR PLUS. „Se anunța vremuri grele, aproape imposibile, pentru consiliile județene din țara! Doi oameni care, in ultimii ani, și-au demonstrat incompetența, decid acum pentru…

- Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si Rominia va lucra pe Planul Național de Reziliența și Redresare pana cand va suficient de bun pentru a fi acceptat, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, care a contrazis opoziție: „Nu este nicio catastrofa”. Președintele a spus ca executivul…

- Viziunea Romaniei in ceea ce priveste reforma in domeniul digitalizarii este una care se pliaza pe obiectivele Uniunii Europene, a scris ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook, adaugand ca Planul National de Redresare si Rezilienta prevede aproximativ…