- „Valoarea normei de hrana pentru pacienții din spitale se va dubla. Aceeași valoare va fi acordata și pentru masa copiilor din centrele de plasament.Este o masura de bun-simț, avand in vedere contextul economic, pe care o vom adopta foarte repede in Parlament.In guvernarea PSD am deschis din nou spitalele…

