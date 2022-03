Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii avertizeaza pe patronii de benzinarii ca se joaca cu focul chiar in benzinarie și anunța ca vor exista sancțiuni dure impotriva lor. Ciolacu a precizat ca va veni cu o serie de soluții in ședința coaliției, dincolo de sancțiunile care vor fi aplicate. Fii…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca le-a transmis miniștrilor social-democrați sa acționeze pentru a proteja oamenii, in contextul in care prețurile la carburanți au crescut “din pix”.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris, vineri, pe Facebook, un mesaj de susținere la adresa lui Valeriu Zgonea, fostul președinte PSD al Camerei Deputaților care a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București pentru trafic de influența. In prima instanța, Zgonea fusese condamnat la 3 ani cu…

- Conducerea organizatiei municipale a PSD Iasi ar urma sa fie demisa. Surse din interiorul filialei au declarat pentru "Ziarul de Iasi" ca, in perioada urmatoare, va avea loc o sedinta a liderilor judeteni ai PSD care ar urma sa decida dizolvarea biroului municipal de conducere: din punct de vedere procedural,…

- Saptamana aceasta, liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, s-a intalnit cu lideri social-democrați din județele Moldovei și a efectuat vizite la mai multe companii romanești de succes de aici. Președintele PSD a fost impresionat de modul in care companiile au reușit, prin investiții și strategii…

- "Inca de la aparitia statului roman modern, poporul roman a imbratisat cu entuziasm si pasiune cultura occidentala si, in special, pe cea franceza. Perioada pasoptistilor, cea a regalitatii, in timpul si intre cele doua razboaie mondiale, alegerea romanilor a fost mereu Europa. Dupa o indepartare fortata…

- On Wednesday, the Senate and the Chamber of Deputies will convene in a solemn sitting, which will be attended by the Minister for Europe and Foreign Affairs of the French Republic, Jean-Yves Le Drian, who will deliver a speech, Agerpres reports. France took over the rotating presidency of the Council…

- Acuzații grave din PNL la adresa lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, despre care deputatul Cristian Bacanu spune ca se intalnește cu ”AUR, partidul Rusiei, și de promisiuni in fața partidului extremist, dar nu are timp de masuri concrete pentru valul 5 al pandemiei”. Bacanu ”deschide focul”…