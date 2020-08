Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Guvernul nu va putea evita un vot pentru o motiune de cenzura din partea PSD, fie ca se va vota actuala motiune, fie ca va fi vorba de una depusa in sesiunea ordinara. "Suntem in opozitie, am introdus o motiune de cenzura. Cu adevarat,…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni, dupa suspendarea ședinței in care trebuia votata moțiunea de cenzura din lipsa de cvorum, ca social democrații nu mai iau in calcul sa voteze moțiunea in sesiunea ordinara care va incepe marți, 1 septembrie. Anterior, președintele PSD declara…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca va propune excluderea din partid a celor trei parlamentari social-democrati care au lipsit de la votul motiunii de cenzura. Acesta a pus la indoiala faptul ca cei trei sunt bolnavi.

- Nu exista "niciun motiv" pentru depunerea unei motiuni de cenzura împotriva Guvernului, deoarece acesta "si-a facut datoria cu vârf si îndesat", iar un asemenea demers ar arata "iresponsabilitatea" PSD, a declatrat sâmbata premierul Ludovic Orban.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi "suta la suta", precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi "suta la suta", precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica seara ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura, care "100% va trece" de votul Parlamentului. PSD vrea sa propuna un prim-ministru economist.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunța moțiune de cenzura imediat dupa ce inceteaza starea de alerta. Intr-o intervenție foarte scurta, acesta a adaugat ca parlamentarii PSD incep deja redactarea moțiunii și strangerea de semnaturi. Ciolacu a motivat depunerea unei moțiuni prin faptul…