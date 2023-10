Marcel Ciolacu va continua lupta împotriva jocurilor de noroc Premierul Marcel Ciolacu a facut luni declarații referitoare la reglementarile pentru jocurile de noroc, susținand ca nu este speriat de amenințarile „industriei pacanelelor”. „Voi merge inainte și in privința reglementarii jocurilor de noroc, nu am nicio problema cu amenințarile din industria pacanelelor și joi vom da ordonanța de urgența prin care toți operatorii sa fie obligați sa aiba sediul fiscal in Romania”, a precizat premierul. El a mai anunțat ca legea din Parlament prin care „scoatem toate pacanelele in afara localitaților” va intra intr-un regim de adoptare rapida, dar a mai menționat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

