Marcel Ciolacu a declarat, marti, la Realitatea Plus, ca va candida pentru sefia PSD. El a precizat ca inscrierile pentru functia de conducere a partidului se fac pana vineri si a spus ca si-ar dori-o pe Gabriela Firea "in echipa" sa.

"Mi-ar placea sa am pe doamna Firea in echipa de la partid si o sustin in continuare pentru functia de primar", a afirmat Marcel Ciolacu.

De asemenea, el a spus ca si-ar "dori mult" ca fostul premier Sorin Grindeanu sa vina "in echipa" alaturi de el. Ciolacu a spus ca ar fi "onorat" daca Paul Stanescu ar "dori in continuare" functia de secretar general…