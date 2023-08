Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Marcel Ciolacu i a transmis, joi, ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, ca are mana libera pentru a face curatenie de sus pana jos in structurile din subordine. Declaratia are loc in contextul accxidentului provocat de un tanar in localitatea 2 Mai.Am vazut primele demiteri…

- Prefectul si subprefectul de Mures au fost eliberati din functie, urmare a situatiei descoperita la Centrul de ingrijire si asistenta Casuta Lu’Min, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Stim foarte bine ca sub coordonarea prefectilor si a subprefectilor s-au facut controale timp de o luna de zile.…

- Liderul USR Dambovița, deputatul Daniel Blaga, reacționeaza intr-o postare pe pagina sa de facebook referitor la principalul eveniment politic ala cestei perioade - rotativa la Guvernare intre PNL și PSD. Premierul desemnat de PNL, Maris Ciuca a demisionat, conducerea executivului urmand a fi preluata…