Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca Romania ar trebui sa revina la o piata de energie reglementata pe o perioada de timp limitata. Ciolacu a precizat ca statul nu compenseaza ticalosia si a subliniat ca daca Guvernul nu intervenea in luna aprilor, inflatia ajungea la 40 la suta, anunța…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca pe piața de energie din Romania exista o specula, iar Ministerul Energiei trebuie sa vina cu niște propuneri. Acesta acuza ca prețurile de vanzare au crescut nejustificat, iar cei care au cumparat, vand acum la prețur

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca va avea loc, marti, o sedinta a coalitiei si a infirmat ca ar exista o tensiune intre partide, in contextul absentei sale de la ceremoniile de luni dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a precizat ca prioritatea numarul unu, in acest moment, la toata…

- „Hai sa fim coerenti. Am vazut si stirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cat se poate de corect, cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Pentru ca nu s-au luat niste decizii cand trebuia si atunci am venit cu acea compensare am diminuat si inflatia, impactul…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca guvernatorul BNR Mugur Isarescu are dreptate cand spune ca cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Liderul PSD a mai precizat ca a fost o tampenie masura luberalizarii preturilor in energie si trebuie gasite rapid solutii pentru a rezolva…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…