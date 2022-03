Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a transmis ca partidul pe care il conduce nu va fi niciodata de acord cu propunerea privind platforma informatica, ce va scana presa online, dar si bloguri si retele sociale, pentru a gasi “fake news”, surse de dezinformare si propaganda…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a scris vineri pe Facebook, ca trebuie sa luptam cu dezinformarea, dar fara a suprima sub nicio forma libertatea de exprimare folosind instrumente ale regimurilor totalitare.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii avertizeaza pe patronii de benzinarii ca se joaca cu focul chiar in benzinarie și anunța ca vor exista sancțiuni dure impotriva lor. Ciolacu a precizat ca va veni cu o serie de soluții in ședința coaliției, dincolo de sancțiunile care vor fi aplicate. Fii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca a cerut, in discutia cu presedintele Consiliului National al Austriei, Wolfang Sobotka, ca Uniunea Europeana sa instituie un mecanism de asistenta pentru statele care se invecineaza cu Ucraina.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la Parlament, ca in sedinta coalitiei s-a discutat despre ”principiile care stau la baza atat a legii pensiilor cat si a legii salarizarii” si a precizat ca avem in continuare, pana in 2.

- Prioritatea PSD este ca romanii sa fie ajutati sa iși poata plati facturile Președintele PSD, Marcel Ciolacu. FOTO: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Prioritatea PSD este ca românii sa fie ajutati sa își poata plati facturile la energie și sa fie luate masuri…

- „Este o postare electorala, alegerile sunt in 2024. Importante sunt soluțiile pentru romani. Presupun ca a discutat cu ministrul Finanțelor și ca acest cost care va fi mare și reducerea TVA poate veni din alta parte. TVA 0 a mai incercat Dragnea și nu a putut fi implementat”, i-a raspuns Cițu.„Ar fi…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, critica actuala lege de plafonare și compensare a facturilor la energie și gaze, despre care a spus ca este ineficienta. Prețurile la gaz au triplat facturile platite de populație.”In primul rand, funcționam pe o lege propusa de actualul ministru, din punctul meu de…