Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, va efectua in perioada 21 - 23 decembrie o vizita oficiala in Republica Coreea.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a participat la lucrarile Adunarii Generale a Asociațiilor Municipiilor din Romania și le-a transmis primarilor ca indiferent de culoarea politica vor primi finanțare pentru a-și duce proiectele la indeplinire.

Bugetul de stat inca nu este aprobat de Parlament pentru ca este pentru prima data, in Romania, cand se realizeaza bugetarea pe programe. El spune ca masurile sociale vor fi aplicate și in 2023: „Cei 50 de euro la fiecare doua luni vor continua și in anul viitor", scrie Mediafax.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la „Topului Naţional al Firmelor Private din Romania-TOP 2022, ca 70% din scumpirile actuale au la baza prețul energiei și ca partidul „nu se va opri pana nu va obține reglementarea pieței energetice".

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la „Topului Naţional al Firmelor Private din Romania-TOP 2022', ca este nevoie de o supraimpozitare cu caracter temporar a marilor afaceri pentru ca este anormal ca multinaționalele sa plateasca un impozit pe profit mai mic decat microintreprinderile

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Nicolae Ciuca discuta la Bruxelles și "in mod categoric" acel plafon de 9,4% la pensii va fi eliminat din PNRR.

Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, a declarat, luni, ca tara sa incurajeaza Romania sa "avanseze, cu ambitie, in ceea ce priveste reformele din domeniul Justitiei" si a amintit de sustinerea acordata ca Romania sa adere la Spatiul Schengen, anunța Agerpres.

Vicepresedintele american Kamala Harris a sosit, joi, in Coreea de Sud pentru o vizita ce vizeaza sa sublinieze forta aliantei dintre Washington si Seul, a doua zi dupa teste cu rachete balistice lansate de Coreea de Nord, informeaza AFP.