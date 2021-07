Stiri pe aceeasi tema

- PMP saluta victoria categorica a Partidului Acțiune și Solidaritate, in alegerile parlamentare anticipate, organizate in Republica Moldova. Un rezultat istoric pentru romanii basarabeni care reușesc sa transmita un semnal privind continuarea procesului de apropriere a Republicii Moldova de Uniunea…

- Victoria din 11 iulie este victoria onestitații si a cetatenilor. Declaratia a fost facuta de catre presedintele Partidului Actiune si Solidaritate, Igor Grosu, in cadrul unei conferinte de presa. "PAS are majoritate in Parlament. Va multumim pentru incredere.

- Salutam victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) in alegerile anticipate, iar PSD va sprijini demersurile noii majoritați proeuropene din Parlamentul de la Chișinau, transmite liderul...

- Salut victoria Partidului Acțiune și Solidaritate, o veste extraordinara care vine din Republica Moldova, ai carei cetațeni au luat o decizie ferma, pro-europeana, declara liderul PNL, Ludovic Orban. „Decizia...

- Presedintele interimar al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a multumit, duminica seara, tuturor cetatenilor care au votat, atat in tara, cat si in diaspora. ”Cetatenii au iesit la vot si au votat, speranta lor este ca, de maine, sa avem un viitor mai bun”, a afirmat Grosu.…

- Trei politisti au intreprins joi, 3 iunie, o vizita inopinata la sediul Partidului Actiune si Solidaritate din Chisinau. Potrivit unui comunicat emis de PAS, oamenii legii au comunicat ca au ordin de inspectare a sediilor partidelor si a tuturor companiilor.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, doar doua partide de dreapta ar trece pragul electoral PAS și AUR. PAS - 39,1%, PSRM - 33.4%, ȘOR - 10%, Usatîi - 4.9%, AUR - 4,8%, ------------------- Platforma DA - 3,5%, PDM -…

- Presedintele interimar al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Igor Grosu apreciaza ca „partenerii firesti” ai formatiunii sale politice pentru crearea unei majoritati parlamentare sunt unionistii. Igor Grosu prefera ca PAS sa formeze o majoritate parlamentara cu o noua platforma…