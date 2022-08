Marcel Ciolacu: Tot ce au reuşit prin acea liberalizare din acel moment este să reinventăm băieţii deştepţi din energie “Cea mai tragica a fost liberalizarea preturilor la energie. Ea s-a facut in cel mai prost moment pe care si-l putea alege cineva sa faca aceea. Si USR-istii aplaudau ca focile de veselie, spuneau ca vom avea energie mai ieftina, anuntau la televizor… acea liberalizare, fara sa iei niste masuri cand piata si cei responsabili te-au atentionat sa iei acele masuri prin octombrie anul trecut. O lipsa de decizie – ca stiti, cea mai proasta decizie e cand nu iei nicio decizie – s-a vandut energia, nu ai luat nicio decizie sa stopezi. Chiar daca companiile, actionarul e majoritar statul roman, tu nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

