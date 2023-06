Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca, incepand cu data de 15 septembrie, va incepe un amplu program pentru a preveni consumul de droguri in școli, dar și pentru a reduce violența in școli.”S-a dezvoltat, pana la urma corect zona Ardeanului, Clujul, Brașovul și ale orașe mari, dar trebuie sa ajungem…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalneste cu reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii sa discute despre pensiile speciale.Magistratii ameninta cu greva. Iata comunicatul de presa pus la dispozitie de DNA: In data de 20 iunie 2023, prin ordin al procurorului sef al DNA, Marius I. Voineag, a…

- FOTO| Sarbatoarea copilariei la Sebeș: 57 de biciclete oferite la tombole in școli, mingi și inghețata pentru toți copiii FOTO| Sarbatoarea copilariei la Sebeș: 57 de biciclete oferite la tombole in școli, mingi și inghețata pentru toți copiii Și in acest an, pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului,…

- Ministerul Familiei a dezmintit o stire falsa care ar circula pe retele de socializare si a explicat ca nu solicita date despre sanatatea copiilor si a familiei si nici nu a distribuit in scoli „Chestionarul familiei”, care nu apartine institutiei. Reactia vine in conditiile in care pe retelele de socializare…

- Consiliul Judetean Dambovita, cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita, va desfasura, in perioadele 22-26 mai si 6-9 iunie, in 15 de unitati de invatamant primar activitati educative ce urmaresc ca elevii sa constientizeze importanta unei alimentatii sanatoase, bazata pe consumul de fructe…

- Reprezentantii federatiilor sindicale din educatie au anuntat, marti, ca vor declansa greva generala din 22 mai. Ea va fi precedata de o greva de avertisment, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00. Liderii sindicali au facut apel la parinți sa-și țina copiii acasa. „Fac un apel catre parinți sa ințeleaga…

- Dana Budeanu este de parere ca, in urma violentelor din Serbia, siguranta din unitatile de invatamant, inclusiv din Romania, poate fi instituita doar cu masuri dure. Si a dat exemple concrete: interzicerea telefoanelor mobile sau purtarea uniformei. Trebuie eliminat si bullying-ul Dana Budeanu, mama…

- Violența in școli a devenit o problema din ce in ce mai mare in societatea noastra. Aceasta poate fi definita ca orice act fizic sau verbal care poate cauza durere, ranire sau suferința, fie ca este intenționat sau nu. Violența in școli poate fi intalnita in diferite forme, precum bullying-ul, agresiunea…