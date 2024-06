Stiri pe aceeasi tema

- Markus Soder, premierul Bavariei, iși asuma un angajament important fața de Marcel Ciolacu. Oficialul a declarat ca Bavaria reprezinta un sprijin deplin pentru Romania in ceea ce privește aderarea ei la Schengen. Considera ca țara noastra merita sa faca acest pas. Markus Soder susține aderarea totala…

- Duminica, tot de la ora 16:00, se va juca cealalta partida din grupa, Slovacia - Belgia. The post ASISTA LA MECIUL ROMANIA - UCRAINA Marcel Ciolacu marcheaza 25 de ani de relații bilaterale romano-bavareze first appeared on Informatia Zilei .

- Marcel Ciolacu a vorbit despre problema drogurilor de la noi din țara, care s-a agravat tot mai mult in ultimii ani. Premierul a spus ca are in vedere modificarea legilor pentru combaterea consumului de substanțe interzise și declara ca este ingrijorat de varietatea de droguri extrem de periculoase…

- Marcel Ciolacu susține inteligența artificiala și considera necesara utilizarea ei in anumite domenii. Premierul pledeaza pentru introducerea in licitații, unde, in anumite situații, un raspuns ajunge și in șase luni. Cu AI, soluționarea ar putea fi gata in doar 5 minute. Marcel Ciolacu vrea inteligența…

- Delegația care l-a insoțit pe premierul Marcel Colacu in Qatar i-a lasat un gust amar lui Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania). Dragoș Damian vine cu un comentariu care poate reprezenta un real sfat…

- Nicolae Ciuca, președintele Senatului și al PNL, anunța ca Agenția S&P a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei și subliniaza ca decizia agenției de rating “vine pe fondul situației economice solide, construite de guvernarea liberala”. Este de amintit faptul ca, acum un an, funcția de premier a fost…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

- Deși suntem in an electoral, premierul Marcel Ciolacu nu se ferește sa spuna ca va duce pana la capat și cu orice risc reforma bugetara pe care a pornit-o. Ciolacu insista asupra faptului ca trebuie facuta curațenie in aparatul bugetar central, dupa care vor urma administrațiile locale. De asemenea,…