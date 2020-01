Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, sambata ca va semna petitia lansata de PES activists Romania referitoare la un salariu minim european si a propus ca si social-democratii sa se alature acestui demers. "Sunt convins ca este nevoie ca PSD sa redevina activ la nivel european. Trebuie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referindu-se la USR, ca, ''incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga". "Politica din Romania in momentul asta este...

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca Marcel Ciolacu este mai deștept decat Viorica Dancila.Șeful Camerei Deputaților a vorbit, zilele trecute, despre reintregirea stangii din politica, iar Victor Ponta pare sa lase ușa deschisa pentru aceasta…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul PNL "ingroapa Romania" prin masurile de reforma anuntate. "PNL face reforma! Scurta recapitulare: reforma in Munca incepe prin...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca reforma PNL ”ingroapa Romania”. Ciolacu face referire la decizii luate de Guvernul Orban in mai multe domenii, dar mai ales in cel economic: PNL se imprumuta dublu fata de PSD, arunca in aer cursul de schimb si impinge Romania premeditat in deficit…

- Scandal la audierea ministrului Muncii, susține Romania TV. Violeta Alexandru a ajuns astazi la comisia de munca unde a fost așteptata sa lamureasca probleme legate de majorarea salariului minim. Președintele comisiei, Adrian Solomon a intrebat-o pe ministrul Muncii cu cine a avut discuții…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa ce guvernul a decis sa trimita Comisiei Europene doua noi propuneri de comisar european (Adina Valean și Siegfried Mureșan) intrebat fiind daca Romania iși va pastra portofoliul Transporturi sau va fi un schimb cu Extinderea UE, ca daca se ajunge…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca nu a primit de la Guvern nicio informare cu privire la numele comisarului european din partea Romaniei si le-a cerut partidelor care au votat mo...