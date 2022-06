Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dat asigurari, miercuri, ca salariile demnitarilor nu vor fi majorate acum, aceasta fiind cel mai probabil decizia coalitiei de guvernare, adaugand ca „demnitarii trebuie sa stranga cureaua”. „Este o corectura (la Camera Deputatilor – n.r.). L-am chemat de dimineata pe liderul de grup, a venit si liderul de grup de […] The post Marcel Ciolacu susține ca majorarea salariilor pentru demnitari va fi amanata:„Trebuie sa stranga cureaua” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .