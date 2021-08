Stiri pe aceeasi tema

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara a crescut tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, apropiatul premierului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a facut “arogant și evaziv” pe Florin Cițu atunci cand s-a referit la intrebarile puse premierului despre arestarea sa in SUA. „Nu era tanar, nu avea 18-20 e ani. Era la studii doctorale. Dar sunt momente cand se poate intampla in viata unui om. Ce a deranjat este…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanța de urgența care le permite autoritaților locale sa ceara de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, împrumuturi de la stat. Anunțul a fost facut, la finalul ședinței de guvern, chiar de premierul Florin Cițu, ministru interimar al finanțelor. “In…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut trimitere, marți, in discursul susținut la conferința de alegeri de la PNL Prahova, la modul fostul ministru al finanțelor Alexandru Nazare a fost revocat de premierul Florin Cițu. “Decizia de revocare s-a luat impotriva voinței mele și fara consultarea PNL.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost surprins din nou cu o suma importanta de bani iesiti din buzunarul de la sacou. Imaginile au fost surprinse, joi, in Parlamentul Romaniei. Dupa intamplarea din martie, Ciolacu a declarat ca a primit cadou mai multe portofele de la colegi. Este evident insa ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…

- Polițiștii au stabilit ca cei doi frați, de 3 și 5 ani, care au disparut miercuri seara de acasa, au plecat dupa ce au fost batuți de tatal lor. Florin nu a mai suportat bataile la care si el, si sora lui, Maria, erau supusi, astfel ca a fugit de acasa si a dormit o […] The post Cei doi frați, care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca senatorii si deputatii social-democrati vor intra in greva parlamentara in situatia in care Planul National de Redresare si Rezilienta nu va fi un punct separat pe ordinea de zi, miercuri, in Parlament. “Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa…