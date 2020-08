Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Badulescu, candidatul social-democratilor la functia de primar al Sectorului 3 al Capitalei, solicita o Rezolutie a Congresului PSD prin care sa se adauge in programul politic votat masuri si solutii concrete pentru protejarea capitalului romanesc. "Pentru Congresul de maine al Partidului…

- Eugen Teodorovici, fost președinte executiv al PSD, a depus la Tribunalul București o cerere de ordonanța președințiala prin care solicita amanarea Congresului PSD.Citește și: SURSE - Moțiunea de cenzura: curentele de gandire din Parlament In fața instanței, Teodorovici a spus ca el…

- Fostul ministru de Finanțe, senatorul Eugen Teodorovici, singurul lider PSD care a anunțat public ca va intra in competiția pentru șefia Partidului Social Democrat - la Congresul extraordinar din 22 august -, impotriva președintelui interimar Marcel Ciolacu, a postat pe propriul cont de Facebook un…

- ​Candidat anunțat la șefia PSD, Eugen Teodorovici acuza conducerea interimara a lui Marcel Ciolacu ca vrea sa fraudeze alegerile din partid. Fostul ministru al Finanțelor spune ca Ciolacu, pe care îl numește „președinte pretins fondator, fara prestanța și lipsit de coloana vertebrala",…

- Fost presedinte executiv al PSD, Teodorovici afirma, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca isi va depune candidatura doar in conditii de legalitate si isi indeamna colegii social-democrati sa ia atitudine impotriva incalcarii statutului de catre Marcel Ciolacu. "#PSD, trezește-te‼️…

- Fostul presedinte executiv al PSD Eugen Teodorovici reclama incalcari grave ale Statutului partidului, in pregatirea Congresului care ar trebui sa aiba loc in 22 august si pentru care candidaturile se depun pana in 7 august, la ora 16.00. ”PSD, trezeste-te!”, transmite Teodorovici, care sustine ca…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca exista clar o legatura intre revenirea neasteptata a pandemiei si organizarea congresului PSD deoarece panica si atmosfera de panica pe care o creeaza Guvernul poate sa-i convinga pe liderii partidului sa tina congresul online, asa cum vrea Ciolacu.Citește…

- Ion Cristoiu nu da nicio sansa gruparii Codrin Stefanescu - Eugen Teodorovici impotriva actualului președintel interimar Marcel Ciolacu la alegerile care vor avea loc nu peste mult timp in cadrul congresului partidului.