- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este in carantina dupa ce a luat contact direct cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, conformat pozitiv la coronavirus. Marcel Ciolacu a confirmat, la Antena 3, ca este in carantina. El spune ca s-a testat in fiecare zi și rezultatul a fost negativ. Ministrul Culturii,…

- Deputații nu voteaza Legea certificatului verde, acest proiect nefiind introdus, marți, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Asta in condițiile in care mii de oameni protesteaza la Parlament fața de introducerea acestui document. O parte dintre protestatari au forțat cordonul de jandarmi și au incercat…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat joi, cu unanimitate de voturi, un raport favorabil privind cererea DNA Piteșți de incuviintare a perchezitiei informatice la deputatul Adrian Miuțescu. Adrian Miuțescu este acum deputat independent, dupa ce s-a dezafiliat din grupul PNL și a demisionat…

- Președinte al Camerei Deputaților și președinte al PSD, Marcel Ciolacu, afirma, in mesajul transmis de Ziua Naționala, ca oamenii simpli, care muncesc, sunt cei care “țin pe umerii lor aceasta națiune”. El face trimitere la noua coaliție politica, aratand ca “Ziua Naționala este cel mai bun prilej pentru…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, joi dimineața, ca este de acord si isi va convinge și colegii ca Alexandru Rafila este cea mai buna varianta pentru functia de premier, dupa ce a auzit ca Florin Citu a facut aceasta propunere. „Am inteles ca avem o varianta, domnul Rafila, eu sunt total de…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca PNL are o decizie prin care nu poate negocia cu PSD. Liderul PSD a mai spus ca toate variantele sunt in discuție, inclusiv susținerea unui guvern minoritar. “In primul rand, domnul Florin Cițu este președintele PNL. Uita un lucru: ca nu poate negocia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi seara, ca liderii social-democrați vor avea o discuție legata de o eventuala susținere a noului guvern cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Aceasta discuție va avea loc la sediul PSD, a spus Ciolacu. “Nu am avut o discuție (cu liderii PNL – n.r.). PNL…