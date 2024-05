Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu se declara adeptul impozitarii progresive, dar nu exclude nici continuare cu cota unica la companii, precizand ca nu trebuie sa fie cota unica cu exceptii, „in functie de cum ne convine noua”.

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri seara, la Euronews, despre impozitarea progresiva și cota unica, atragand atenția ca lucrurile trebuie facute in așa fel incat sa nu se ajunga iar la discuții de creștere a taxelor și impozitelor.

- Marcel Ciolacu da vina pe Florin Cițu. Nivelul mare al datoriei publice este cauzat de guvernarea Cițu, spune premierul Marcel Ciolacu . Șeful Executivului afirma ca datoria publica va scadea la 48-49%, in decursul acestui an. Marcel Ciolacu a explicat intr-o conferința de presa la Buzau ca fostul premier…

- ”Azi (marti), lansam o noua ancheta cu privire la furnizori chinezi de eoliene. Studiem conditiile de dezvoltare a unor parcuri eoliene in Spania, Grecia, Franta, Romania si Bulgaria”, a anuntat Margrethe Vestager intr-un discurs sustinut la Uniersitatea Princeton, in New Jersey, intr-o vizita in Statele…

- ”Daca ne uitam pe industria cu capital privat, vom observa ca producem gama de munitie standard vechi si standard NATO, in toate fabricile, ca avem memorandumuri in cinci dintre companii sa avem angajari suplimentare si vom ajunge cu unele din fabrici sa lucram in patru schimburi, 24 de ore, 7 zile…

- ”Aprobam o investitie majora in domeniul sanitar, construim un ansamblu medical nou in care sa functioneze Institutul Clinic Fundeni, cea mai mare institutie spitaliceasca din Romania”, a anuntat premierul in sedinta Executivului. ”Nu mai putem continua in cladiri vechi de 60 de ani. Vom ridica un complex…

- Marcel Ciolacu vine cu prima reacție dupa victoria privind procesul Roșia Montana. Menționam ca premierul reacționezi dupa victoria de la ICSID in procesul privind exploatarea miniera de la Roșia Montana. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, el confirma faptul ca autoritațile s-au luptat…

- Adunarea Politica a Partidului Popular European a validat, marti seara, inscrierea Ursulei von der Leyen in aceasta competitie, pentru un nou mandat. Ursula von der Leyen, actuala sefa a Comisiei Europene, este candidat unic pentru a conduce lista Popularilor la scrutinul european din 9 iunie si, prin…