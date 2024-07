Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, dupa reuniunea Comandamentului pentru Energie, ca a fost evaluata situația capacitaților actuale disponibile și s-a discutat despre cum s-ar putea accelera rezolvarea problemei de stocare a energiei, „care a devenit vitala in acest moment”.

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat pentru vineri, de la ora 9, la Palatul Victoria comandamentul pentru energie, deoarece e nevoie de ”soluții eficiente”, intrucat ”ne așteapta in continuare o vara provocatoare”. La acest comadament participa vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Energiei, Sebastian…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre prețurile la energie, in condițiile in care consumul romanilor a crescut din cauza caniculei cu care se confrunta țara noastra. El susține ca in aceasta perioada „s-a mers pe echilibru”

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, referitor la prețul la energie care in perioada caniculara a crescut mult și pe care il vor resimți din plin romaniila urmatoarele facuturi, ca s-a mers pe echilibru. „Eu va spun cinstit: nu e suficient sa fi ministru sau prim-ministru.

- Investiții in energie regenerabila In pofida creșterii investițiilor de anul trecut, de 1.800 de miliarde de dolari in energie verde, inclusiv 660 de miliarde de dolari in energii regenerabile, investițiile raman sub nivelul necesar pentru a indeplini obiectivul COP28 de triplare a capacitații de energie…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi validarea ajutorului de stat pentru compania Tarom. Este vorba de aproape 100 de milioane de euro, aprobați de Comisia Europeana la sfarșitul lunii aprilie.„Validam azi (joi - n.r.

- Marcel Ciolacu a inspectat santierul Spitalului Regional de Urgenta din municipiul Iasi, el facand si cateva referiri la investitiile din zona Moldovei. ”La pachet cu Autostrada Moldovei A7 se finalizeaza deja si proiectarile pe portiuni din A8. S-a finalizat Aeroportul din Iasi. S-a ajuns la un PIB…

