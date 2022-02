Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Mihai Fifor, președinte al PSD Arad arata ca starea de alerta sanitara trebuie sa inceteze, lucru dorit mult și de romani. „Starea de alerta sanitara trebuie sa inceteze. Pentru PSD, adevarata stare de alerta va insemna de acum inainte sa protejam populația, pe cei vulnerabili in special,…

- "Nu am avut o discuție cu domnul Rafila, dar, in schimb, pot sa va spun parerea mea. Cred ca starea de alerta nu mai trebuie prelungita pe teritoriul Romaniei. Poate ar fi fost oportun, in cazul in care nu am fi gasit o soluție in zona de energie, sa avem o stare de urgența pe energie, dar starea de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu sustine prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei in contextul pandemiei de COVID-19, insa este de parere ca, in cazul in care nu sunt gasite solutii la criza energetica, sa fie introdusa o stare de urgenta pe energie.

- CNSU: Starea de alerta, prelungita in Romania din 7 februarie. Fara certificat verde la supermarket in mall. Alte masuri CNSU a aprobat joi hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu 7 februarie. Se menține…

- Guvernul a adoptat o Hotarare de Guvern prin care are loc prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Are loc instituirea purtarii mastilor medicale sau FFP2 in spatiile inchise si deschise, dar sunt introduse si restrictii pentru operatorii economici, in functie de rata de incidenta cumulata la…

- Sedinta CNSU miercuri dimineata pentru prelungirea starii de urgenta si alte masuri restrictive din cauza incidentei Covid-19. Printre masurile ce vor fi decise se numara purtarea obligatorie a maștilor sanitare sau FFP2 in toate spațiile publice, inclusiv in aer liber, ca și unele restricții in transportul…

- Starea de alerta in Romania este prelungita cu inca 30 de zile, incepand de joi, cand intra in vigoare noi masuri de relaxare a unor restricții. Masca nu mai e obligatorie in spațiul deschis și accesul este permis la mall și persoanelor nevaccinate, daca au test negativ.

