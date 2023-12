Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca atacurile lansate de unii lideri PNL dupa sedintele de coalitie nu reprezinta „scandaluri” in coalitie, ci pozitionari ale unor liberali in interiorul propriului partid. „Acele voci care ies de obicei dupa sedintele de coalitie, cu anumite atacuri, nu sunt pozitionari…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, la Realitatea PLUS, ca ii convine Eduard Hellvig, fostul director al SRI, ca "adversar politic" și ca nu a perceput criticile politice ale acestuia ca pe un atac la adresa sa.„Eu cred ca avem nevoie de o Romanie ordonata. Eu nu am luat-o ca pe un atac. Sunt ferm…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata seara ca nu crede ca societatea aromaneasca este pregatita pentru un presedinte independent si ca ii convine Eduard Hellvig, fostul director al SRI, ca „adversar politic”. Intrebat daca va candida la presedintia Romaniei, Ciolacu a spus, pentru Realitatea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, imediat dupa ședința coaliției de guvernare, ca va depune, impreuna cu Nicolae Ciuca, un proiect de lege pentru combaterea evaziunii fiscale din Romania. In urma cu cateva zile, Ciolacu avea un mesaj dur pentru evazioniști și ii amenința spunandu-le ca ”vin peste…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul si-a schimbat ”vreo zece prim-ministri in zece ani”. ”Nici nu vreau sa intru in detalii cati ministri au fost pana acum pe fiecare minister in parte, dar cu adevarat, adevarata stabilitate a venit de la administratiile locale, pentru ca dumneavoastra aveti…

- Ministerul Finanțelor a dat joi aviz condiționat pe proiectul legii pensiilor, potrivit documentului consultat de G4Media. Proiectul este marul discordiei intre PSD și PNL, liberalii avertizand prin vocea lui Nicolae Ciuca ca e nevoie de ”clarificari”. In aviz, ministrul Marcel Boloș (PNL) a avertizat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata, 28 octombrie, ca de la 1 ianuarie 2024 toate pensiile din Romania vor crește cu rata inflației din 2023, adica 13,8%. In plus, Parlamentul urmeaza sa adopte anul acesta noua lege a pensiilor, care va fi aplicata din 2024, pe masura ce vor putea fi adaptate…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre posibila alianta electorala cu PNL.”Nu stiu, vom vedea. In acest moment, este o coalitie decisa la un moment dat de Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca si cred ca am aratat ca suntem doi oameni responsabili si nu e o coalitie nici pentru PSD, nici pentru PNL. Nu…