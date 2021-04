Stiri pe aceeasi tema

- „Creșterea economica prognozata de FMI este doar pe hartie și pentru camarila de dreapta! Pentru romani este doar saracie!!! Prețurile la alimente și utilitați au explodat, euro a ajuns la 5 lei, iar puterea de cumparare a scazut dramatic.Este o creștere economica pe hartie - nu in portofelele oamenilor!…

- Ciolacu a negat ca PSD ar fi implicat in vreun fel in protestele care au avut loc in aceste zile in țara și a spus ca oamenii au ieșit in strada ”de disperare, din teama ca isi vor pierde locurile de munca si pentru ca s-au saturat de aroganta, tupeu si multa minciuna.””Lumea e in strada de disperare,…

- Aleșii voteaza astazi forma finala a bugetului Romaniei. PSD incearca sa faca modificari la pensii și salarii, liderii PNL și USR au zis ca nu pot fi facute astfel de modificari.Proiectul de buget a generat discutii aprinse in Parlament, insa majoritatea pe care o au cele trei partide din coalitia de…

- „In 2019, presedintele Iohannis spunea despre Programul de guvernare al PSD ca este un „fel de magie economica” pentru ca propunea concomitent cresterea veniturilor populatiei si scaderea taxelor si impozitelor. Argumentul sau de atunci era ca PSD „amaneteaza viitorul tarii” – o ironie amara pentru…