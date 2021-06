Marcel Ciolacu spune că o nouă OUG pe tema alocaţiilor pentru copii este neconstituţională Emiterea de catre Guvern a unei ordonante pe tema alocatiilor pentru copii este neconstitutionala, atat timp cat in circuitul parlamentar este un act normativ pe aceasta tema, a declarat, joi, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Intrebat la Parlament daca o astfel de ordonanta pe care urmeaza sa o dea Guvernul este neconstitutionala, Ciolacu a spus: "Categoric. Ma abtin sa nu zic prosti". "PSD a dat o lege, domnul Iohannis a promulgat-o. A venit domnul Orban, care a dat o ordonanta de urgenta de modificare a legii. Acea ordonanta, ca sa devina lege, a intrat in circuitul parlamentar. Nu poti sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

